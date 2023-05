El destacado músico y compositor dominicano, Rafael Solano, recientemente cumplió 92 años, de los que tiene aproximadamente 80 involucrado en la música. Tuvo cuatro hijos, Carmen América, Patricia Aída, Ana Cecilia y Rafael, quienes a pesar de no haber seguido los pasos de su padre en la música, si tienen el don de apreciación musical, según contó el maestro durante el Desayuno de elCaribe y CDN.

“Los hijos míos ninguno comenzaron a estudiar música y les gusta. Ellos no tocan instrumentos. Patricia toca la guitarra y es la que más toca, los otros no. Pero tienen el don de la apreciación, saben lo que es”, señaló.

Sobre la música

Compositor de “Por amor”, uno de los discos dominicanos con mayor proyección a nivel mundial, habló sobre la música de estos tiempo durante el desayuno de elCaribe y CDN.

Al ser cuestionado sobre si estaría dispuesto a colaborar con un artista urbano, el maestro contestó que no lo haría.

“No puedo hacerlo porque yo no conozco a ese género. Yo no estoy en ese mundo, porque no conozco ese mundo. Yo no lo haría”, señaló.

También se refirió a la poca valoración que se le da en estos tiempos a la música de calidad, recordando una conversación acerca de las claves para crear canciones que no sean desechables y perduren en el tiempo. En la que la respuesta de parte de uno fue “que es lo que tú quiere toquemos la porquería de música que tú tocas refiriéndose a la música clásica”, expresando su respuesta con esta anécdota.

Culminó señalando que es vital trabajar en los valores culturales para alcanzar el anhelado desarrollo como nación.

“La cultura es para mi y para la mayoría de gente en el mundo es uno de los principales motivos de progreso que tiene cualquier país pongo de ejemplo a grandes países de Europa, que viven de sus artistas, sus museos, creadores pintores obras y arquitectura tenemos que mantenernos tratando de desarrollar los valores culturales, esa es la gran forma de progresar que tiene el país”, expresó el maestro.