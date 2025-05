República Dominicana ya cuenta con un puesto asegurado para su representación en el certamen Top Model Of The World 2025, en la ciudad de Hurghada, Egipto. Su nombre suena fuerte, sensacional y con el típico orgullo tricolor: Smarling Mañòn Martínez.

Oriunda del municipio Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata, la beldad fue seleccionada como representante oficial del país en esta 31.ª versión del importante evento internacional, a celebrarse del 16 al 31 de mayo, y donde también competirán por la corona unas 40 modelos de todo el mundo.

Formada como modelo en Dominican Beauty Academy (DBA), la academia integral más prestigiosa de la República Dominicana, Smarling dio por sentado su talento, potencial y confianza plena en su dominio de la pasarela, creatividad e innovación, que derivó en su selección indiscutible.

Multifacética por excelencia, a sus 23 años cuenta con una licenciatura en Derecho. Además, es entrenadora personal fitness y maquilladora profesoral desde los 16 años. Su dedicación y entrega iluminaron su camino desde muy corta edad.

Se define como apasionada de la fotografía, y la moda. Su vocación, persistencia, temple y disciplina por el bienestar físico la han llevado a destacar dentro y fuera de nuestras fronteras, construyendo una carrera sólida como modelo profesional en campañas de grandes marcas nacionales.

“Para mí es más que una gran oportunidad y un honor representar a mi República Dominicana y llevarlo con orgullo. Gracias @reinasdba”, expresó la modelo visiblemente emocionada, dejando claro que no importa del punto desde donde se parta, sino la pasión que llevas dentro de ti*.

La edición anterior del Top Model Of The World 2025, celebrada en 2024, coronó a Maria Katren Varzaru, de Rumania, como la ganadora. En su selección, los jueces no solo toman en cuenta su belleza, si no también el estilo, pose, seguridad y su desarrollo en la pasarela.