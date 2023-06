Reaparecen unas fotos calientes de Clara Chía que Piqué quiere eliminar

Email it

Cuando Gerard Piqué anunció oficialmente que se separaba de Shakira por Clara Chía, rápidamente los periodistas iniciaron su labor para revelar la identidad de la nueva conquista de ex futbolista. Desde entonces, y hasta hoy, todos los ojos están puestos en cada movimiento que da la chica.

Recordemos que Clara Chía trabaja en la empresaria de la cual es propietario el ex jugador. Para evitar el acoso de la prensa y el público, la relacionista pública en aquel entonces decidió por desaparecer todo rastro de su perfil en las redes sociales.

Pero ahora, se desveló que Clara Chía, según lo refiere una revista de la prensa rosa española, tenía un ‘club de fans’ de fans en las redes sociales. Por los que los internautas se dieron la tarea de recolectar algunas imágenes que la pareja se encargó de borrar.

Según versión de unos periodistas afirman que el ex de Shakira se había asegurado de que no quedaran rastros del pasado de su novia en las redes. Pero por lo que se ve su estrategia no funcionó como esperaba, porque ahora se filtran estas fotos explosivas de Clara Chía que retumbaron nuevamente las plataformas sociales.

Las fotos hot de Clara Chía

En diferentes cuentas de Instagram se pueden ver las distintas fotografías de Clara Chía luciendo su delgada y estilizada silueta en diminutos trajes de baño que dejaban volar la imaginación de cualquiera. Todas muestran el buen cuerpo de la joven de 24 años que ahora intenta esconder con sus holgados atuendos.

Estas publicaciones dejan ver que Clara Chía con su rostro inocente no lo es tanto como parece. Trascendió que el gusto de la novia de Piqué por mostrarse en pequeñas prendas y compartirlas en las redes no le gusta mucho al ex futbolista, por lo que está haciendo esfuerzos para eliminar todo rastro de esas fotos y evitar un escándalo en contra de su pareja.

No obstante, la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía está pasando por su mejor momento desde su inicio. Ahora ambos se muestran públicamente en distintos eventos que confirman el gran amor.