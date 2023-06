Shakira y Hamilton sí estan en una relación, asegura revista internacional

Una de las revistas más populares en términos de cobertura de la farándula publicó en exclusiva un hallazgo; según People USA, Shakira y Hamilton están en las primeras etapas de un romance.

«Están pasando tiempo juntos y en la etapa de conocerse», le dijo una fuente que los conoce a ambos al medio. «Es divertido y hay coqueteo», añade la publicación. Ni los famosos ni sus representantes han comentado al respecto.

People apunta que la fuente pecisa que «están en las primeras etapas» de la relación.

Shakira and Lewis Hamilton in Early Stages of Dating: 'Fun and Flirty,' Says Source (Exclusive) https://t.co/NfblheOmvu