Santiago. Un colectivo de marcas invitó a sus clientes a sumergirse en la moda, durante la exposición temporal “Dig Into Fashion” realizada en la boutique Call Me Lola en el Boulevard La Catalina.



El evento, denominado Pop-Up, fue una plataforma que proporciona un espacio a marcas locales e internacionales para que puedan mostrar sus propuestas de diseño latinoamericano en un ambiente que celebra este estilo.



Durante el evento organizado por Ana Thomen, la tienda Call Me Lola dio a conocer sus propuestas con seis marcas invitadas. Cinco de ellas provienen de República Dominicana: Carolina Sanz, Valentina Everest, Ila y Joarla Caridad.



La diseñadora venezolana Mayela Sain también presentó sus piezas contemporáneas durante el evento.

Además, estuvieron presentes los diseñadores con sus nuevas colecciones de Sea Salt Swimwear y Maramar; los diseñadores de Ivory Atelier y Sets Apparel, quienes recientemente se presentaron en Bogotá Fashion Week.



“Call Me Lola es una tienda multimarca que presenta una curaduría de marcas latinoamericanas que apuestan por el diseño de moda sostenible, tanto ambiental como social”, resaltó la organizadora del evento.