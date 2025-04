Galletas Hatuey amplía su portafolio saludable “Better for you” con la presentación de su nueva variedad Hierbas y Especias y también con la renovación de la imagen de sus variedades Integral y Miel.



Bajo la consigna “Sabe bien, se siente mejor” nace Hatuey Hierbas y Especias, que llega a complementar las opciones saludables que ya incluyen Hatuey Miel y Hatuey Integral, y conjugan la calidad y el sabor que ha caracterizado a Galletas Hatuey por más de 50 años.



Sergio Ibarra, coordinador de Mercadeo de Galletas Saladas de CMI expresó: “Entendemos que llevar una alimentación balanceada se ha convertido en la prioridad de muchos dominicanos, es por eso que Galletas Hatuey amplía su portafolio saludable Better for you para cubrir las necesidades de un público más selectivo que busca cuidar su salud con hábitos más sanos”.



Sergio Ibarra manifestó que desde su tradicional Hatuey Soda hasta su nueva Hatuey Hierbas y Especias, la marca apuesta por un estilo de vida más saludable, en el que añade productos hechos a base de ingredientes naturales, sin descuidar la calidad y el sabor que le caracteriza siempre”.