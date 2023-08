Con un “masterclass”, dirigido por la influencer y especialista en moda Nicole Marie Betances Old Navy, a través de su franquicia AR Holdings celebró su primer año en el país, primera nación caribeña donde se asienta la marca.



“Durante este primer año, Old Navy se ha convertido en un referente para quienes buscan prendas frescas y modernas para toda la familia a precios accesibles”, explicó Emely Fanfan, supervisora de la marca en el país durante la celebración en su local de Downtown Center.



La ejecutiva destacó que Old Navy ofrece en esta temporada una amplia gama de opciones con variedad de colores y estampados, además de sus icónicos “denim jeans” con estilos que abarcan desde cortes anchos hasta skinny. Además, destacó las tecnologías incluidas en prendas deportivas de la línea Old Navy Active, entre otras piezas de vestir.



Asimismo, dijo que el conglomerado de moda mantiene en los últimos años un plan de expansión en Latinoamérica que incluye aperturas en El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Ecuador.



Para Antonio Burgos, director general de AR Holdings es un hito, tanto para Old Navy como para la República Dominicana tener su primera tienda en el Caribe, y refirió que este primer año ha sido de grandes resultados para la marca. “Los dominicanos han hecho de Old Navy una de sus opciones a la hora de pensar en una gran experiencia de compra, donde pueden encontrar una variedad de productos para toda la familia y enmarcadas en valores altamente inclusivos”, expresó Burgos.



Antonio Burgos afirmó que seguirán trabajando para ofrecer piezas apegadas a las últimas tendencias, pero sobre todo que sean cómodas, transpirables, duraderas y que se ajusten a estilos individuales.

Durante el masterclass, la estilista de moda Nicole Marie Betances ofreció pautas sobre cómo llevar las tendencias que la tienda trae para esta temporada.