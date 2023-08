Email it

Seguros Reservas y la Clínica Abreu firmaron un acuerdo, con el cual los asegurados Just podrán tener el acceso al robot Da Vinci, una herramienta tecnológica con capacidad de precisión para procedimientos quirúrgicos complejos.



El convenio, suscrito por Jesús Fernandes, presidente ejecutivo de Clínica Abreu y Víctor Rojas, vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas incluye la cobertura quirúrgica menos invasivos y con un alto grado de precisión, que permite una recuperación más rápida y efectiva de los pacientes en los procedimientos de urología, ginecología, gastrointestinal, entre otras especialidades médicas.



“Nuestra prioridad es que los asegurados de Just puedan tener las mejores opciones médicas a su alcance, así como vivir la mejor experiencia de servicio y atención de salud, tanto a nivel internacional como local”, manifestó el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Víctor Rojas.



Jesús Fernandes destacó que Just es un seguro médico internacional con cobertura local, diseñado para proteger la salud y el patrimonio familiar, para lo cual ofrece una red de proveedores de salud a nivel mundial con acceso a más de 540,000 especialistas.