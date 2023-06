SANTO DOMINGO.– La cantante dominicana Techy Fatule se ha caracterizado por su versatilidad musical, buscando no encasillarse en un género e innovar dentro de su propuesta artística en cada producción.

“He vivido un proceso que me llevó a entender tantas cosas de mi… indagué en lo más profundo. En lo cotidiano, en la simpleza y al encontrarme con mi esencia obtuve todas las respuestas. Transformé completamente mi vida. Y esta fase influyó en mi forma de ver las cosas, mis creencias, mis limites, mis metas, mi cuerpo completo, mis emociones y claro, en mi música”, manifiesta la artista de cara a un nuevo sencillo.

Es esta ocasión, como muestra de su autenticidad, presenta “Que me quedes tú”, un merengue romántico de su propia autoría, producido por Alex Mansilla y bajo el sello de La Oreja Media Group.

Englobando un universo distinto en cada álbum que trabaja, tanto en las letras, como en el concepto, imágenes y videos, Techy llega ahora con un toque de frescura, no solo reflejado en los ritmos y autoría, sino también en el audiovisual, dirigido por su hermana, Karla Fatule, filmado con la esencia y tropicalidad que emana el Caribe.

No es la primera vez que las hermanas trabajan juntas, Karla ya había producido los audiovisuales de “Un besito”, “Te quedas o te vas”, y fue co-directora en “Otra vez y “Volverás”.

“Karla es una de las personas más creativas que conozco, además me conoce mejor que nadie, tiene un alma muy sensible y sabe contar historias a través de sus ojos. Se involucra en el proceso creativo desde el inicio, ¡la filmación, el estilismo, la edición, la mezcla de la canción y hasta el manejo de mis plataformas!… y en un momento difícil de salud que ella vivió, me imaginé la vida sin ella y sentía que me ahogaba. Por eso esta canción la escribí también pensando en mi hermana, que me falte cualquier cosa material, menos ella!”, dijo Techy.

Sobre la transición de sus baladas a merengue, comentó que “Nunca le he tenido miedo a los cambios, al contrario, me suman nuevas experiencias. Los retos hacen este trayecto más interesante. Esta nueva canción es uno de ellos. Una celebración, el reflejo de la alegría que ha sido este viaje para conocerme”, resaltó durante el lanzamiento.

Esta es una de las composiciones en solitario de Techy, esta vez apostando al merengue romántico.

“Nací en la década de los 80, en mi memoria y corazón siempre están esas letras de los merengues de esa época, que llenan de alegría, emociones a la audiencia”, sostuvo.

Agregó que del merengue que enamora, que se baila con cadencia, surgieron esas letras al imaginar que, si vivía una situación donde perdiera todo lo material que se entiende como necesario, “lo único que sería imprescindible, que no pudiera negociar, sería el amor de los que amo, con ellos hasta el final”.

La evolución artística de la Techy se ha ido plasmando a través de sus tres discos de estudio, “A su tiempo”, “Capítulo 1” y “Sie7e”, con éxitos como “Entregarte todo”, “Tú me quieres más”, “Prohíbeme Verte” y “Volverás”, entre otros, así como un en vivo, “Que viva el puto romance”.

“Que me quedes tú” es una nueva propuesta rítmica que va al compás de las emociones que buscan ser expuestas y compartidas con todo aquel que escuche la canción. Además, busca recuperar un poco del valor sonoro y lo hermoso del merengue de los 80s, con más de 10 músicos tocando en vivo para lograr narrar esta historia.“Es una hermosa apuesta al amor en merengue” puntualizó. El sencillo, el cual da inicio a una nueva producción, está disponible en todas las plataformas digitales. https://youtu.be/Vy_oaj6TRKk