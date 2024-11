Existen dúos ocasionales y existen dúos permanentes.

Ocasionales fueron Olivia Newton Jhon y Johan Travolta en You are the one that I want; o Paul McCartney & Steve Wonder- “Ebony and Ivory”; o Freddy Mercury y Monserrat Caballet en “Barcelona”, el himno de las Olimpiadas celebradas en esa ciudad europea.

Hay otros dúos que duran toda la vida. Los que lo logran, permanecen en el ideario de la cultura popular.

Hall & Oates aparece como el dúo musical con mayores ventas de todos los tiempos, con una asombrosa cantidad de éxitos, pero el mundo del rock nunca los ha tomado tan en serio como a su enorme base de seguidores.

Simon & Garfunkel, quienes nos legaron en los 60 El sonido del silencio.

EL dúo cubano Clara y Mario que aún persisten en la memoria de quienes vivieron las décadas de los 60, 70 y 80.

Tras más de 20 años de existir como uno de los principales dúos de la historia de la música urbana, Zion & Lennox se separan.

La trayectoria artística del dúo Zion & Lennox llega a su fin, según un comunicado publicado hace una semana en redes sociales.

Zion fue quien anunció su separación. En la misiva, aseguran que la decisión se tomó luego de una evaluación sobre los intereses profesionales de cada uno.

“Con más de 20 años de trayectoria en la música urbana y una exitosa carrera que ha trascendido fronteras, Zion, reconocido como una de las voces más icónicas del género, anuncia oficialmente su decisión de desligarse de su dúo musical con Lennox”, inicia el comunicado.

Asimismo, la carta señala que el intérprete busca proteger su integridad y enfocarse en proyectos futuros.

Felix Gerardo Ortiz Torres (Zion) escribió que la decisión fue propia en desligarse del equipo debido a intereses personales y profesionales.

“Esta decisión refleja su compromiso de continuar expandiendo su legado en la música, enfocándose en su próximo proyecto, The Perfect Melody II, y los proyectos que vendrán con su lanzamiento”, abunda.

En este mismo sentido, enfatiza que la separación es profesional y que no está vinculada a un conflicto entre las partes.

“Esta decisión se toma tras una cuidadosa evaluación de los intereses profesionales y personales de Zion a principio del 2024, pero en medio de publicaciones recientes que han afectado la percepción pública y profesional de la marca conjunta, hemos decidido compartir la noticia con el público”

“Zion agradece a sus fanáticos por el apoyo incondicional y por acompañarlo en esta nueva etapa”, concluye.

El duo cosechó éxitos como: Hoy lo siento, Me pones en tensión, Amor genuino, Hay algo en ti, Baila conmigo, Doncella, Desnúdate, Bandida, Zun da da, Otra Vez y Yo Voy.

Cuando pasen tres décadas ¿se seguirán escuchando algunos de sus temas? ¿No se arrepentirán de la separación?

De este éxito hace 14 años.