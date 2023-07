¿Vale la pena ir a ver Barbie? Esto dicen los críticos

Ya sea por lo que representa, los actores o ver de qué va la trama (además de una trabajada estrategia de marketing), la expectación por la película Barbie es alta entre los aficionados al cine. Por ello, varios críticos se aventuraron a dar sus primeras impresiones para decir toda la verdad. Y el resultado sorprende a los usuarios.

Si bien este live action protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling no se ha estrenado todavía, algunos críticos internacionales ya han podido verlo. Muchas de estas reacciones surgieron en la plataforma Twitter, donde críticos halagan muchos aspectos de esta película. Tanto al reparto, la dirección y también al vestuario.

Estas primeras reacciones lo confirman todo: «Barbie» es una película que promete y, al parecer, buscará su puesto en la cultura pop actual.

Perri Nemiroff, famosa productora de cine afirmó según su primera impresión. «He visto la película, su artesanía es increíble, su vestuario y el diseño de toda la producción es un trabajo de un nivel alto, el diseño, sus casas de ensueño y todo su mundo cobran vida realmente».

Asimismo, Sharronda Williams, de la conocida página de crítica cinematográfica Rotten Tomatoes, afirmó. «Es ingeniosa, sincera y francamente divertida a veces. Ryan Gosling es un ladrón de escenas que genera la mayor parte de las risas, mientras que la sincera actuación de Margot Robbie te tocará el corazón».

#BarbieTheMovie is witty, heartfelt, and downright fun at times. Ryan Gosling is a scene stealer delivering most of the laughs while Margot Robbie’s heartfelt performance will tug at your heartstrings. While I enjoyed most of the film the screenplay feels bloated at times pic.twitter.com/lepggZKZIX