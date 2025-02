República Dominicana tiene mejor average en los Grammy Latinos y en los Grammy Awards que en los Premios Platino, hechos a la medida de España.

Música y cine no son iguales, pero ambos son populares y de competencias.

No obstante, es la primera vez que hay varias obras dominicanas candidateándose a Premios Platino, lo cual vale la pena aplaudir. La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), dos entidades que en realidad tienen esquema empresarial, son las encargadas de organizar los premios que alguna vez quisieron organizar aquí, pero costaba dos millones de dólares que había que aportar cash. Y las autoridades de ese momento sencillamente se negaron.

Hace pocos días se dio a conocer que la serie La Familia Espejo (Iván Ruiz, Laura Guzmán de Ruiz) con 6 candidaturas, es la producción dominicana más favorecida en la lista de 20 candidaturas por categoría en la XII Edición de los Premios Platino.

La obra se ve sucedida en número de candidaturas por la película Aire, Just Breathe (Leticia Tonos), con 4 de éstas.

Un total de 176 obras audiovisuales han sido seleccionadas en la lista de 20 candidaturas por categoría de la XII Edición de los Premios PLATINO.

Estas aspirarán a ser finalistas en las distintas categorías del galardón, que se entregará en la gala del próximo 27 de abril de 2025 y tendrá como lugar de celebración el Palacio Municipal IFEMA Madrid de la capital española.

Las candidaturas dominicanas en la XII edición PLATINO

En la categoría a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, República Dominicana aspirará a nominación final con la producción Insular (Héctor Valdez), mientras que la candidata a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica es La Familia Espejo de Iván Ruiz, Laura Guzmán de Ruiz.

El fallecido actor cubano Alexis Díaz de Villegas (Insular) es candidato en la categoría de Mejor Interpretación Masculina. Los actores y actrices de reparto dominicanos que aspirarán a la nominación serán Paloma Palacios Colon (Insular) en Mejor Interpretación Femenina de Reparto y Pepe Sierra (La Familia) en Mejor Interpretación Masculina de Reparto.

Jhonnie Mercedes (La Familia Espejo) ha sido candidato en la categoría de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie, mientras que en la categoría a la Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie postula Clara Luz Lozano (La Familia Espejo).

La candidatura de Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie recae sobre Akhuarella Mercedes (La Familia Espejo) mientras que su equivalente masculino lo hace Isaac Mercedes (La Familia Espejo).

Las candidaturas a Mejor Creador de Serie corresponden a Iván Ruiz y Laura Guzmán de Ruiz (La Familia Espejo). Humberto Tavárez (Pérez Rodríguez) es el candidato a la nominación de Mejor Guión y Juan Luis Guerra (Capitán Avispa) a Mejor Música Original.

Capitán Avispa (Jean Gabriel Guerra, Jonnathan Melendez) aspirará a la nominación a Mejor Película de Animación; La Familia (Yasser Michelén) hará lo propio a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción; Pérez Rodríguez (Humberto Tavárez) a Mejor Ópera Prima de Ficción y El Fotógrafo de la 40 (Erika Santelices, Orlando Barría) al premio al Cine y Educación en Valores.

En las categorías técnicas, los candidatos son Cristóbal Valecillos (Aire, Just Breathe) a Mejor Dirección de Arte; Luis Enrique Carrión (Aire, Just Breathe) a Mejor Dirección de Fotografía; Fede Fajaro (Aire, Just Breathe) a Mejor Dirección de Sonido y Gina Giudicelli (Aire, Just Breathe) a Mejor Dirección de Montaje.

¿Qué va a pasar?

Realmente no vale la pena hacerse muchas esperanzas. No creo que sea bueno estar destacando las candidaturas porque eso no indica nada. Lo que sí vale son las nominaciones y obviamente los premios.

Así que no se hagan la boca agua todavía. Esperen que se den a conocer los nominados y entonces celebren. Que hasta ahora las nominaciones que ha tenido el país en Premios Platino, hasta el momento, se pueden contar con las dos manos y sobran dedos.

Y ojalá, claro, que nos sorprendan con varias nominaciones, y luego con varios premios. Ojalá.

Sobre Premios PLATINO

La XII edición de los Premios PLATINO es posible gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de Quintana Roo, Riviera Maya y Grupo XCARET.

Los Premios PLATINO son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y por FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales). Cuentan con el apoyo de ONU Turismo, las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, FIACINE, WAWA e ICAA, así como con la colaboración de patrocinadores como AIE y TNT MAX. Además, IBERIA renueva en esta nueva edición su compromiso como compañía aérea oficial, posibilitando como viene haciendo desde la creación de los Premios PLATINO que el talento y los invitados puedan estar presentes en la gran fiesta del audiovisual iberoamericano. En el concurso participan cada año producciones de 23 países iberoamericanos.