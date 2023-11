12 restaurantes en el Cibao que debes visitar sí o sí

Nos adentramos en una aventura de muchos lugares de comida en el Cibao dominicano, alrededor de Bonao, Moca, Santiago y Puerto Plata. Con un tenedor, cuchillo (y cucharita, también), les ofrecemos una ruta de diferentes opciones y sabores dominicanos.

Aquí una lista de los restaurantes que tienes que visitar desde que pises tierra cibaeña.

Restaurantes en el Cibao que debes visitar

Kiko Restaurant, Bonao

Horario: Abierto todos los días de 8 AM a 10 PM

Dirección: Autopista Juan Pablo Duarte Km 76

Una parada obligada en tu recorrido por restaurantes en el Cibao es Kiko Restaurant, o mejor dicho, “Kiko Jaiba”. Algo que nos encantó de este lugar es que desde fuera parece un lugar de parada acogedor de un piso, cuando en realidad es todo un rancho con varios espacios disponibles en la parte de atrás donde hasta un río cruza. Degustamos los famosos quipes y empanadas de “jaiba” con su salsa de la casa y terminamos con el delicioso café Kiko, que es también su especialidad.

Jengibre Caffe, Bonao

Horario: Lunes a Viernes, de 7AM a 4PM

Dirección: Calle Duarte, Esquina Dr. Gautier

Esta parada la encontramos de camino a Moca cuando el hambre de un buen desayuno completo te pica el estómago. Este acogedor café se encuentra en la Calle Duarte, esquina Dr. Gautier, Bonao. Así que, por supuesto, ordenamos los “tres golpes”.

Restaurantes en Moca

El Grano de Caffe

Horario: Lunes a viernes, de 8 AM a 5:30 PM

Sábados 8:00-7:00 pm, domingos 9:00-7:00 pm

Dirección: Autopista Ramón Cáceres Km 7 1/2

Este lugar es obligado en tu viaje al Cibao, ya que es literalmente un mosaico en vida (Sí, cada mesa y silla está hecha desde cero o reciclada). Ya sea que busques un rico café hecho localmente, talleres, artesanías para adornar tu casa o hasta una estadía, aquí lo tienen todo. Aquí ordenamos su bandeja de degustación con diferentes waffles de su menú junto a un capuccino. Cuidado: Pondrás un pie dentro y no querrás irte.

Arte Helado

Horario: Lunes a viernes, de 2 PM a 7:00 PM

Sábados y domingos 12:00 PM-7:30 PM

Dirección: Esquina Morillo, Córdoba

Un helado artesanal con este calor sabe diez veces mejor. María Victoria Brito creó un espacio de helados frescos y cremosos hechos con tecnología italiana a base de frutas locales. Tienen una variedad impresionante, entre ellos: Pitahaya, Auyama, Frutos del Bosque, Dulce de Leche, Mango-Chinola, etc. Visítalos por la esquina Morillo, Córdoba.

Restaurantes en Santiago

El Café de la Abuela

Horario: Todos los días, de 7:30 AM a 10 PM

Dirección: Calle E. León Jimenes #24

Este es el café con la mayor variedad de capuchinos que he visto. Probamos el de French Vanilla y tenía la perfecta cantidad de dulzura. Volvería mil veces solo por el olor a café puro que arropa el lugar desde que entras. Los waffles de frutas y la tostada de burrata también estaban para morirse, además de que estéticamente los platos son una belleza. El café es 100% dominicano y puedes llevarte tu propia funda de café molido o en granos (nos llevamos seis en total, ya pueden saber que tan bueno nos pareció).

Asadero de Doña Pula

Horario y Dirección: Santiago – 11 AM a 11 PM, Santiago (Canabacoa) – 8 AM a 11 PM y La Cumbre – 7 AM a 10 PM

Especial entre los restaurantes en el Cibao no solo por lo familiar, contando con área de juegos, sino que vivirás la pura experiencia cibaeña sin esforzarte mucho. Frutas típicas, cortes de carne al gusto, café de greca y un coco tierno para cerrar. Cocina auténticamente dominicana, donde todo es hecho por ellos. La parada que debes hacer antes de entrar o salir del Cibao.

Restaurante Kyoto

Horario: Lunes a miércoles y domingos 12 PM a 12 AM, jueves a sábado 12 PM a 1 AM

Dirección: Jardín Plaza, Av. Padre Ramón Dubert

Es la gran oferta asiática entre los restaurantes en el Cibao. El pescado que usan es importado de Japón, con eso pueden saber todo. Entre los platos que pedimos están: Sushi Platter, una tabla para compartir con una selección de sushis y niguiris, el Rock Shrimp Tempura, el cóctel de la casa Spicy Kyoto (que viene con una llama encendida) y de postre, el Mármol Brownie.

Galipote Afterwork

Horario: Lunes – Jueves | 5:00 PM – 12:00 AM

Viernes – Sábado | 5:00 PM – 2:00 AM

Domingo | 4:00 PM – 12:00 AM

Dirección: Av. Benito Juárez

Las noches en Santiago prometen y entre la cadena de lugares donde disfrutarás de un ambiente animado y juvenil, está Galipote Afterwork. Las dual mini hamburguesas del menú son para chuparse los dedos, al igual que los wontons de chorizo y manchego. El lugar es espacioso e ideal para venir entre amigos a beberse unos tragos. 18+, of course.

Fusión Experience

Horario: Domingo a miércoles 12 PM a 12 AM, jueves a sábado 12 PM a 2 AM

Dirección: Gral. Eusebio Manzueta 25

Este spot se catalogaría como la experiencia gastro-sensorial de los restaurantes en el Cibao. Una opción perfecta para dinner parties o pre-game antes de salir, ya que la música de ambiente acompañada de un DJ es buenísima para ponerte en mood salidera. Entre el panda bailarín y los espectáculos aleatorios con fuego, Fusión te mantiene alerta y entretenido en todo momento. Las entradas que pedimos son nuevas en el menú y se lucieron, fueron las siguientes: Shrimp poppers, Tiradito de Salmón y Ceviche Mixto Clamato.

Restaurantes en Puerto Plata

Gypsy Bowls

Horario: Lunes a sábado 8:00 AM a 5 PM. Cerrado los domingos

Dirección: Cabarete, frente a Supermercado La Rosa

El ambiente bohemio y playero te embriaga al instante en Gypsy Bowls. Un stop and go ideal si necesitas energía antes de llegar a una de las playas de Puerto Plata y claro, tomarle fotos a sus instagrameables platos y vasos de vidrio con jugos naturales/smoothies.

Restaurante Aguají

Horario: Fines de semana (viernes a domingo) 6 PM a 10:00 PM

Dirección: Calle Bruno Phillip #5, Puerto Plata.

Hablemos de vistas impactantes y platos exquisitos para poder mencionar este restaurante. Aguají queda dentro del hotel The Ocean Club en Puerto Plata y no necesitas hospedarte para acceder al restaurante. Es un proyecto gastronómico creado por La chef Tita de “Alta cocina con herencia Taina”

La cocina de Aguají está inspirada en la infancia de la chef, ofreciendo propuestas fuera de la caja. Lo consideramos un lugar que debes visitar si pasas por Puerto Plata, así que no te lo pierdas.

Lis and Liz Tea and Coffee

Horario: Lunes a sábados 10 AM- 7 PM y domingos 10 AM- 2 PM

Dirección: Jimenez Hogar, C. Cam. Real 18

La tarde de té soñada con tus barbies cuando eras pequeña se volvió realidad en este spot. Un brunch entre amigas se volverá un verdadero espectáculo aquí, además de que cuenta con un espacio de juegos para los pequeños.