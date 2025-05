“Vives dentro de nosotras”: mensaje de doña Melba Grullón en el primer Día de las Madres sin su hija Alexandra

Santo Domingo. Este domingo 25 de mayo, el Día de las Madres se vive con un profundo sentimiento de nostalgia para Melba Segura de Grullón, al ser el primero que transcurre sin la presencia de su hija, Alexandra. La joven fue una de las más de 235 víctimas de la trágica “tragedia del Jet Set” que conmocionó a la nación.

A pesar del dolor, la familia se prepara para honrar la memoria de Alexandra siguiendo sus tradiciones. “El afán de celebrar el día de las madres contigo siempre es como un juego a las escondidas, intenso, misterioso, sorpresivo y feliz al mismo tiempo”, se expresa en un emotivo texto publicado en la red social de Instagram dedicado a la joven.

Su madre recuerda cómo Alexandra, con gran esmero, organizaba los preparativos para que su madre, su abuela Petra y su otra madre Arelis fueran las homenajeadas, sin permitir que nadie cambiara sus planes.

En su nombre, el espíritu de la celebración se mantendrá vivo este domingo. “Está todo arreglado y en tu nombre todo seguirá así, como lo tenías dispuesto. Vamos a hacer el BBQ en casa de Diana con la carne del pedido que dejaste ordenado y estarán todos los que tenías en tu lista de invitados, tus tíos, tus primos, sobrinos, en fin, todos”, se lee en el conmovedor escrito.

La familia encuentra consuelo en la certeza de que, aunque Alexandra ya no esté físicamente, vive en sus corazones. “Las palabras divinas me sirven de inspiración para decirte que antes vivías con nosotras, tu madre, tu abuela, tu madre Arelis, y ahora, vives dentro de nosotras”, concluye el mensaje, un testamento del amor inquebrantable por “mi peque querida”.

Mensaje íntegro

Para la niña de mis ojos en el Día de las

Madres.

Hacías lo imposible para que nunca nos enteráramos de los preparativos que minuciosamente organizabas, porque las homenajeadas, en primer lugar yo, luego abuela Petra y tu otra madre Arelis, la madre de Eduardo, podíamos tumbarte el pulso si queríamos cambiar algo. Al fin y al cabo la fiesta es nuestra y eso nos da el derecho a decidir y cambiar, además, ya sabemos que no hay fuerza terrenal capaz de vencer la voluntad de una madre.

Saber que había esa brechita para nosotras tomar el control, era algo que no cuadraba con tu apellido paterno.

Como siempre, este domingo 25 está todo arreglado y en tu nombre todo seguirá así, como lo tenías dispuesto. Vamos a hacer el BBQ en casa de Diana con la carne del pedido que dejaste ordenado y estarán todos los que tenías en tu lista de invitados, tus tíos, tus primos, sobrinos, en fin, todos.

Las palabras divinas me sirven de inspiración para decirte que antes vivías con nosotras, tu madre, tu abuela, tu madre Arelis, y ahora, vives dentro de nosotras

Te amo mi peque querida