Yailin La Más Viral operada de urgencia

Yailin La Más Viral pasó por el quirófano de urgencia este 26 de enero. Aunque no se tienen muchos detalles del caso, al parecer la rapera dominicana se sometió a una cirugía para retirarle los implantes de los senos.

Fue el perfil del programa Chisme no Like en Instagram quien compartió la información. Según el portal de los famosos, la joven de 21 años se habría quitado el aumento de su busto y además se realizó una liposucción. Pero no es todo, pues dicho proceso lo habría pagado completamente Tekashi 6ix9ine, pareja de Yailin.

Esta información circula en las redes sociales unas horas después de que el polémico rapero norteamericano saliera en libertad en República Dominicana, solo con una pequeña multa que no sobrepasa los mil dólares (RD$ 30 mil).

Así se definió el destino jurídico de 6ix9ine tras su arresto por presunta “violencia de género” en contra de su pareja Yailin La Más Viral y la madre de la cantante, Wanda Díaz.

Yailin y Tekashi, juntos en la audiencia

La detención de Daniel Hernández, nombre real de Tekashi, sucedió a mediados de enero. Desde entonces estaba a la espera de que la jueza concretara las medidas de coerción. La jueza Fátima Veloz, de la isla caribeña, le impuso una “garantía económica” de 30 mil pesos dominicanos, aproximadamente 510 dólares, como medida de contención.

Según los medios locales, la magistrada “no encontró pruebas suficientes” para dictar prisión preventiva contra 6ix9ine.

Pero una de las cosas que más llamó la atención fue que a la audiencia, Yailin La Más Viral llegó luciendo sus mejores galas. Llevaba puesto un saco blanco y un pantalón oscuro y trató de abrirse paso en medio de las cámaras y los reporteros que aguardaban su llegada.

Hasta el momento no se tienen más detalles de las medidas que deberá cumplir Tekashi tras su encuentro con la justicia, aunque algunos aseguran que deberá continuar en Dominicana y presentarse cada cierto tiempo ante la justicia, también como medida cautelar por la denuncia que encara de maltratos contra su pareja.