Yailin tiene el baby doll más chic de la temporada

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida profesionalmente como Yailin La Más Viral, atrapa la atención cada vez que dice “presente” en sus redes sociales. La exponente urbana dominicana se mantiene envuelta en polémicas o promocionando su música, por lo que sus publicaciones siempre llaman la atención.

Si bien fue foco de atención por su relación con Anuel AA, de a poco Yailin va dejando atrás a su ex a quien acusa de ejercer violencia contra ella cuando estaba embarazada. Pero no fue lo único, pues además dijo públicamente que no se hace responsable económicamente.

Cada publicación de Yailin deja cientos de comentarios en sus redes sociales

Lo cierto es que Yailin La Más Viral cumplió el sueño de convertirse en madre por primera vez y confirmó la feliz noticia a través de sus redes sociales el pasado 13 de marzo. En esa oportunidad, la cantante lanzó un par de postales en las que se le puede ver desde el quirófano y dándole la bienvenida a su princesa, de la cual Anuel AA dice estar orgulloso, algo que ella desmiente.

Usando un baby doll, Yailin dejo claro que es de las mujeres más bellas

Yailin, de solo 21 años, no duda en hablar sobre las cirugías estéticas a las que se ha sometido tras ser madre y, de acuerdo con las fotografías y videos compartidos en su cuenta de Instagram, la más reciente fue en el busto, el abdomen y los glúteos para aumentar el volumen y definir aún más su figura.

Yailin, que pasa los días con su nuevo novio Tekashi69, ha vuelto a demostrar su capacidad para romper el internet. Esta sensación de las redes sociales, con más de 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ha causado revuelo una vez más.

En esta ocasión, usando un baby doll color pastel para el infarto, que hizo que todos los ojos se centren en su storie de dicha red social.