Yailin y Fogón TV pusieron fin a su conflicto legal luego de la golpiza

Andrés Toribio, abogado de la exponente urbana Yailin La Más Viral, reveló que se puso fin al conflicto legal que existía entre la artista y la comunicadora Mey Feliz, mejor conocida como Fogón TV.

“Se pone fin al conflicto judicial, entre mi representada la Artista Jorgina Lulú Guillermo Díaz (Yailin La Más Viral) y la comunicadora Nelsy Maglene Feliz Ferrera (Fogón). Por lo que destacamos que de manera recíproca y bajo el marco del respeto mutuo las partes obtuvieron tal resultado. El asunto quedó en el pasado y sin ningún tipo de sentimiento hostil”, escribió Toribio en Threads.

La comunicadora llevó a instancias de la justicia una fuerte discusión que terminó en golpes en un salón de belleza en una plaza comercial de Santo Domingo. Esto ocurrió en enero de 2023 cuando Yailin estaba en el último trimestre de su embarazo de su relación con Anuel AA.

Una grabación de las cámaras de seguridad del salón de belleza registró como ambas sostuvieron una fuerte discusión y luego se van a los golpes. Según el relato de la comunicadora, la cantante le arrojó un teléfono en la cabeza y luego se generó la pelea.

La pelea entre Yailin y FogóN

La pelea se notificó a las autoridades y medios de comunicación. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses constató que Yailin presentó, «múltiples laceraciones en el antebrazo derecho e izquierdo. Asimismo, hematoma en mano izquierda e inflamación de la misma».

La comunicadora alegó que ella no quería agredir a Yailin y que los moretones que presentó la cantante eran por los intentos de ‘Fogón’ de quitársela de encima. Pero aseguró que la hermana de Yailin, Kimberly, también la agredió.

“Me golpearon en la cara, la cabeza, me arrancaron las extensiones, me golpearon mucho en los brazos, tengo el cuello inmóvil. Los golpes que me daban eran con los puños cerrados y me arañaban”, relató después de la pelea.

Tras todo este desagradable episodio que afortunadamente no pasó a mayores, ambas enfrentaron un proceso legal luego de las denuncias.

Tras esa pelea Yailin se separó de su entonces esposo Anuel AA, dio a luz a su hija e inició una relación con el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine.