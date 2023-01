¿Cómo comenzamos el año 2023? Pues más o menos igual que como comenzamos el 2022. Bajo los efectos de una anestesia generalizada.



Donde ocurren estas cosas… pero la gente, ¡ni caso!



-El Estado se agiganta en todas partes. ¿Nadie le ha explicado a la gente joven (incluida la que fue a las mejores universidades) lo que esto implica? ¿No se han enterado los jóvenes de que a medida que esto ocurre… les quitarán prácticamente todo lo que hereden o lo que produzcan…para mantener a burócratas “enchufados” a ese Estado? ¿Nadie les explicó que cuando un Estado se agiganta hay que pedirle permiso (y pagar cada vez más) para transitar, comer, usar el celular, emplear y ganarse su sustento? ¿Y que un Estado agigantado es capaz de violarles sus derechos bajo cualquier pretexto? ¿Y que al final de lo que se trata es de volverlos mendigos de asistencias sociales?



Pues parece que no… porque hace unos días un recién graduado de una de las mejores universidades en Estados Unidos me preguntó si Trump era republicano. Así que, si no sabe eso, obviamente… lo anterior tampoco.



-La prensa está vendida descaradamente al mismo discurso. Alineada a respaldar a ese Estado grande y a no cuestionar la deuda pública que cada día nos arropa con su poder empobrecedor. Alineada también a decir que el covid es un virus mortal (a pesar de que deja vivo al 99 % de los que infecta) y que quien no se vacune es un insensible (a pesar de que la vacunación experimental que nos obligaron a poner no garantiza inmunidad). Y a decir que hay que salvar el planeta del cambio climático… aunque todo siga prácticamente igual desde hace décadas. Y que los hombres… por el mero hecho de ser hombres son déspotas y criminales (y las mujeres unas santas).



-La educación quiere imponer la ideología de género a toda costa. Y hasta cambiar el lenguaje para adaptarlo a un montón de nuevas identidades que un grupo de desequilibrados mentales entiende poseer. Enfatizando palabras vacías, que nada aportan, en detrimento de la enseñanza que enseña de verdad: a pensar, a construir, a producir. Defendiendo el derecho a que “el hombre pueda quedar embarazado” y a que “el confundido a los 12 años pueda mutilarse los genitales”.



-La geopolítica quiere obligar a los países más avanzados a aceptar (también a toda costa) la invasión de inmigrantes atrasados que jamás se integrarán al país que los recibe… y que amenazan con destruir su civilización simplemente por el hecho de que son más y se reproducen más rápido.



Quizá poco a poco la evidencia de los hechos… las muertes repentinas que ahora dicen que se deben a “que hace mucho calor”, la confirmación clara de que las vacunas fueron un gran negocio y que nos impusieron una dictadura que jugó con nuestra salud y nos quebró económicamente, las propuestas de los demócratas americanos de prolongar el aborto hasta los 28 días después de que “el feto” haya nacido, la imposición en la educación de menores de material abiertamente pornográfico…y tantas otras aberraciones…contribuyan a que al menos una parte de la población (y ojalá sea la más joven) espabile un poco y alce bien alto su voz de repudio.



Y que no la domine lo que impera en estos tiempos: el discurso sensiblero y victimista, sobre los datos contundentes y el sentido común. Son mis sinceros deseos para este nuevo año.