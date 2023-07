Aún no veo la película Barbie pero me han llovido detalladas referencias de ella amigos y familiares que se me han adelantado. Se pueden resumir en que algunos asistieron al cine motivados en el boom publicitario y creyendo simplemente que se darían un baño de evasión, por lo que les resultó sorpresa que la cinta tiene pinceladas en pro de la equidad y en contra de la discriminación. La moraleja es que la gente debería ser aceptada como es, incluyendo su visión particular del mundo y las cosas. Niños captan el mensaje y lo comentan con los mayores, que además de entretenerse también lo aquilatan.