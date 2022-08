Email it

Criticamos corrupción, mala gestión en el programa gubernamental de Medicamentos de Alto Costo, que entrega gratuitamente medicinas muy caras a determinados enfermos delicados. Debemos cuestionar también el hecho de que ese auxilio es ahora un subsidio al sector privado. Sus usuarios son 15 mil afiliados a la seguridad social afectados por la falta de justa cobertura médica por parte de las administradoras de riesgos de salud (ARS). Por supuestas razones financieras u otras, estas compañías no cubren esas medicinas. Hacen negocio mientras el Gobierno las financia en Alto Costo, actualmente con inversión de RD$7, 300 millones. Este sensible auxilio no puede significar esta distorsión, hay que señalar el real culpable en esto (ARS, Ley 87-01) y que cumpla.