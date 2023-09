¿Somos racistas o no? Nuevamente sale a relucir la cuestión en ocasión de la crisis con Haití. Unos dicen que hay discriminación racial y otros dicen que no, que en el país se practica la discriminación, pero que no es racial sino “clasista”-no es color sino estatus socioeconómico-. De ser así, pues sería moralmente menos condenable, aunque toda discriminación, del tipo que sea, es inconstitucional. Mientras sigue abierto el tema, en cuanto a los haitianos habla bien de nosotros que en ningún otro país del mundo están mejor que en el nuestro, aun si tuvieran razón los que dicen que hay discriminación racial en general y contra ellos en particular.