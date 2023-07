Email it

Qué puede esperarse de políticos que aspiran a puestos de poder municipal como regidurías, mientras no reparan en colocar propaganda prohibida o contraria al ornato municipal en sitios públicos de la capital, como ocurre actualmente. Deberían ser los primeros en contribuir con la estética urbana y el medio ambiente, pero en cambio dan muy mal ejemplo. Hace unas semanas la alcaldesa Carolina Mejía pidió a los partidos cooperar para que los candidatos no violen las ordenanzas municipales en cuanto a la propaganda durante la actual precampaña o si no, sería retirada. Las autoridades tomen acción ya en ese sentido. La ciudadanía, tomar nota para evitar votarles.