Uno de los problemas que debemos superar como pueblo y también como nación y no solo en el accionar del Estado, es dar continuidad a proyectos importantes y no solo en las etapas críticas. Por eso sorprende que esté paralizada, por falta de fondos, la investigación encargada por el Gobierno a nueve universidades del país para buscar soluciones a la problemática del manejo y tratamiento del sargazo en costas y playas, que compromete seriamente al turismo y la hotelería.



En su momento fue anunciado con resonancia, pero ha caído en un letargo, tal vez porque el sargazo ha dado un respiro, pero no ha desaparecido.