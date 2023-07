Email it

Si el presidente de turno tiene impedimento constitucional para repostularse, el país se pone en vilo respecto a si modificará la Constitución para poder hacerlo. De no tener impedimento, la cuestión entonces es cuándo anunciará que buscará reelegirse. Ese es el escenario actual con el presidente Luis Abinader. No tiene impedimento constitucional, se da por descontado que se repostulará, pero entretanto tiene al país en suspenso en ese sentido. Parece que esperará hasta última hora para anunciarlo. Él sabrá por qué hacerlo así. Adicionalmente, su reciente declaración de que analiza la repostulación porque no es partidario de la fórmula de dos períodos consecutivos, ha provocado muchas interpretaciones.