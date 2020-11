“Habemos vacuna”

A medida que pasan los días, más cerca estamos de que salga finalmente una vacuna lo bastante efectiva como para frenar la cantidad de contagios de covid-19. Hay buenas noticias con la desarrollada en conjunto por las firmas Pfizer y BioNTech, alegadamente 95% efectiva, y que podría empezar a aplicarse ya en diciembre (están en permisología). Sin embargo, tenemos que ser realistas y prever todos los escenarios posibles. Puede ser que haya vacuna efectiva ya pero no nos llegue pronto; o puede ser también que la tengamos pronto, nuestro mejor escenario, pero que no por eso quede erradicado el virus, que tengamos que seguir viviendo con él –lo más pronosticado- hasta nuevo aviso, nosotros en particular y el mundo en general.