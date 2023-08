Email it

Algunos opinan que la declaración del presidente Luis Abinader de que medita su repostulación porque no es partidario de la fórmula de dos periodos consecutivos ha podido ser un tanteo para tomar el pulso, fuera de las mediciones que se hacen. Otros, que puede ser una admisión de que la popularidad del PRM no anda bien y que el gobernante no quiere exponerse a un salto al vacío. Bueno, yo sospecho que es simplemente cuestión de tiempo para que Abinader anuncie que irá por un segundo mandato, hecho lo cual, su elección como candidato presidencial del PRM, por el método que sea, será una mera formalidad.