Poco más de un mes después que la oposición, PLD, FP y PRD, anunciaran alianza con miras a las elecciones, Luis Abinader sigue puntero en las encuestas. Razonando que no puede ser que el presidente candidato siga teniendo tanta popularidad con el actual costo de la vida, la oposición apuesta a que las encuestas no reflejen la realidad, que fallen, como ha ocurrido de hecho en otros países. Pero si no mienten, la apuesta de la oposición sería que de aquí a mayo vengan más inflación y problemas económicos. ¿Locura o exageración? Pareciera, pero así se entiende y juega la política, entendida como lucha por el poder.