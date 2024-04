Cuando se avecina Semana Santa, pregunta obligada es “adónde irás en Semana Santa”; cuando esta concluye: “Adónde fuiste en Semana Santa”. Pero eso no vale para todos. Hay gente con obligación de trabajar, por lo que no podrá salir de vacaciones. Eso vale para quien está libre y adicionalmente tiene los medios. Pero en todo caso, conversaba el sábado con mi hija, pasar el asueto pascual en casa no tiene ya la connotación de otrora. Con la gama actual de opciones de entretenimiento (tv por cable, Internet, streaming, dvds, etc), quien no vacacione tiene alternativas a las tradicionales películas bíblicas y música “sacra”, en tv y emisoras radiales locales.