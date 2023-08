Email it

La tragedia de San Cristóbal será olvidada con el tiempo, como ha ocurrido con las tantas similares que hemos registrado. Se impone finalmente la necesidad de pasar la página y que la vida continúe. Para más, en este caso particular incidirá el hecho de un eventual desastre natural debido a un meteoro peligroso justo ahora, que entonces es la cuestión principal y relega otras. Pero aquella desgracia no puede pasar sin que las autoridades establezcan y le digan al país, cuál fue la razón del desastre. Al momento en que escribo estas líneas no se había hecho. ¿Cuánto más esperar para saber qué produjo la fatal situación?