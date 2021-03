Playas llenas

Tendemos a normalidad, pero eso no es igual a que el peligro del coronavirus haya terminado; sigue latente y debemos seguir acatando los protocolos sanitarios. Incurrimos en el error de creer que con la vacunación ya no es necesario y así, esta Semana Santa 2021 plantea una gran prueba. Podríamos tener potenciales consecuencias sanitarias si la población relaja los protocolos en ocasión del asueto. Las autoridades tendrán que ver entonces prevenir no solo la ocurrencia de desgracias personales en la ocasión, sino también inobservancia de las medidas sanitarias contra covid-19, incluyendo prohibición de reuniones y aglomeraciones. Ya apenas el lunes publicaban los medios que playas de Boca Chica y Juan Dolio estaban repletas de bañistas. Bueno.