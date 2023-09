Tradicionalmente hemos manejado el concepto “razas humanas”, considerándolo algo dado, parte de la vida. Pero debemos actualizarnos. Ahora la ciencia rechaza la idea de “raza” como concepto biológico. No es una categoría biológica, sino sociopolítica. La Unesco recomendó de hecho en 1950 sustituir la noción de raza, no científica y confusa, por la de etnia, que se basa más en diferencias culturales como lengua, religión y costumbres. La idea actual es que por nuestro origen común, todos pertenecemos al mismo repertorio genético; que las variaciones o diferencias fenotípicas que podemos comprobar no son resultado de genes diferentes, sino de ambientes diferentes. El racismo, en términos estrictamente científicos, no tiene pues sentido.