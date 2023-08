Email it

La salud es “un estado de total bienestar físico, mental y social”, establece la OMS, no es solo no tener afecciones. También puede definirse en relación con valores medibles: un individuo está sano si su temperatura, presión arterial, glicemia y otros valores están normales. Pero entre los individuos hay un amplio margen de variabilidad biológica. Lo que en unos es normal, no tiene que serlo necesariamente en otros. Ciertos analistas ven la noción de salud como algo relativo; significa una cosa para quien trabaje tranquilamente sin hacer esfuerzos físicos, y otra para un obrero de la construcción. Somos sanos, en conclusión, si podemos cumplir las demandas de nuestro estilo de vida.