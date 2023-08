Email it

El caso de la empleada dominicana que mató de una cuchillada a un chino en una ferretería y que estaba prófuga desde hace un año se volvió viral en las redes, por encima de las noticias que antes se consideraban verdaderamente relevantes. Particularmente me cuesta aceptar que las nuevas tecnologías y los nuevos públicos han impuesto una forma de información diferente. Las normas del periodismo serio y responsable no deberían estar a merced de esos enfoques complacientes y de conveniencia mercadológica. Fuera del morbo, ¿por qué no investigar los medios de que se valió la acusada para salir del país con documentos alterados, por ejemplo?