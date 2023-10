La confianza que tengamos en nosotros, es la clave para alcanzar el éxito, si tú no confías en tu capacidad, en tu proyecto, no tendrás forma de convencer a ninguna persona. Obviamente, esta confianza en tu proyecto debe ir acompañada de un compromiso y disciplina. En ese sentido, Mario Alonso Puig, en la conferencia titulada “Haz que las cosas sucedan”, plantea lo siguiente:



“No basta tomar la decisión, hay que estar de verdad comprometido, porque cuando toma la decisión, al instante aparecen los obstáculos por una razón, porque una vez que tomas una decisión firme, para que esta decisión sea transformadora, tiene que darte cuenta de que cada día se te va a desafiar para ver si vas en serio o no. El compromiso no admite medias tintas, o es total o esa fractura en cuanto haya un reto se va a abrir”.



De igual manera, Norman Vincent Peale en la obra titulada “El Poder del Pensamiento Tenaz”, al referirse este tema ha sostenido lo siguiente:



“La falta de confianza en sí mismo, aparentemente es uno de los grandes males que acosan a la gente de hoy en día (…). En todas partes usted encuentra gentes temerosas en su interior, que rehúyen la vida; que sufren de un profundo sentimiento de insuficiencia e inseguridad; que dudan de su propio poder. En lo profundo de ellas mismas desconfían de sus capacidades, para asumir responsabilidades o para aprovecharse de las oportunidades (…). No creen que tengan en sus manos lo que les permite ser lo que quieran; por eso tratan de conformarse con menos de lo que son capaces de conseguir. Miles y miles de seres humanos se arrastran por la vida de rodillas, vencidos, temerosos. Y en la mayoría de los casos tal impotencia es injustificada” (Peale, 1998, pág. 22).



La confianza es un elemento fundamental para alcanzar el éxito, en cualquier proyecto que emprendamos, la cual unida al trabajo constante y persistente, el compromiso y la disciplina indefectiblemente nos hará volar como las aves y nos conducirá hacia el éxito. Sin embargo, hay que destacar en cualquier proyecto que emprendamos, debemos tener la certeza y firmeza que seremos éxitos. Es decir, debemos estar convencidos de que podemos alcanzar el éxito, en caso contrario, no seremos capaces de convencer a ninguna persona. En otras palabras, la confianza es la clave del éxito.