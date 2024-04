NUEVA YORK (EE.UU.). Estoy de nuevo por esta ciudad de Nueva York, la gran metrópolis de Estados Unidos. Nueva York es la segunda casa de los dominicanos. ¿Alguien lo duda?



Mi estancia por aquí no es prolongada. Mi destino final, tras un vuelo que tomé en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (este de República Dominicana), es la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada, lugar señalado para el montaje del combate que por el campeonato mundial -absoluto- del peso supermediano protagonizarán el próximo cuatro de mayo los estelares púgiles mexicanos Saúl -Canelo- Alvarez y Jaime Munguía. Es una pelea que ha despertado alta expectación.



En el poco tiempo que llevo por aquí he observado, con manifiesta actitud periodística, que la política, con miras a las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el 19 de mayo, está muy viva.



Ayer, en un breve diálogo con el colega José Alduey Sierra, que ya lleva más de 30 años radicado en esta gran urbe con un eficiente ejercicio profesional, comentamos el entusiasmo que respiran los criollos y que, de acuerdo con informes creíbles, votarán en masa en la esperada contienda comicial.



Hace como tres meses que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, realizó una visita -calificada de trascendental- a La Gran Manzana.



Vino con el propósito de poner las “cosas claras” respecto a las votaciones de la diáspora dominicana en NY y otras ciudades de Estados Unidos como Boston, Miami, New Jersey y Filadelfia, del estado de Pensilvania.



Durante su estadía, según una crónica publicada en el periódico digital Ultimasnoticias, Jáquez Liranzo se reunió con los más importantes medios noticiosos de Nueva York y reafirmó que “todo se organiza para que los dominicanos que residen fuera de su país ejerzan, sin ningún problema, su derecho al voto”.



Jáquez Liranzo no dejó pasar el siguiente dato histórico: “El voto en el exterior ya cumplió 20 años de su implementación. Es una cifra preliminar de más de 870 mil dominicanos empadronados que podrán ejercer su derecho al voto en 34 países”.



En la metrópolis neoyorquina también se analiza que esos números representan un “hito” importante en materia del sufragio dominicano fuera del lar nativo.



Si partimos de esa realidad, el voto de los dominicanos en el exterior, ¿podría ser decisivo en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo?



Precisión: los principales aspirantes a la Presidencia de la República (Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez Durán) deben poner “ojo avizor” con el voto que depositará la diáspora dominicana. ¡Así de sencillo!