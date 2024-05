LAS VEGAS, NEVADA (EE.UU.).- Que nadie siga con la creencia de que el estelar boxeador mexicano Saúl -Canelo- Álvarez tiene en el “baúl de los recuerdos” la amarga derrota que el siete de mayo del 2022 sufrió ante el púgil ruso Dmitry Bivol a quien enfrentó por el cetro mundial del peso semicompleto (175 libras).



Canelo Álvarez, quien ha sido campeón del mundo en cuatro divisiones diferentes (superwelter, mediano, supermediano y semipesado) -y en la actualidad es el titular supermediano indisputado-, ha declarado que “no es su estilo evadir rivales”.



Y, obviamente, Bivol figura en el selecto grupo de capacitados peleadores y a quien algunos expertos sindican como el némesis del pugilista mexicano.



Cree que “en su momento” volverá a contender con Bivol, aunque -de acuerdo con autorizadas opiniones- una posible revancha con el ruso no se registrará en lo inmediato.



Canelo, y es lógico que así sea, está concentrado en el importante combate que tendrá el próximo sábado con su paisano Jaime Munguía quien tiene una foja de invicto (43-0 con 33 triunfos por nocaut).

Esta pelea será montada en el coliseo T-Mobile de esta ciudad, el mismo escenario donde hace dos años Canelo Álvarez sufrió el fracaso ante Bivol.



Un capítulo que no se ha cerrado



Canelo Álvarez, quien sorprendió al mundo del boxeo tras (en noviembre del 2019 noquear en el 11mo round al también peleador ruso Sergey Kovalev), no olvida la amarga derrota que le asestó Bivol.

Pero insiste que no ha cerrado el capítulo de la pelea que perdió ante este púgil.



Se le consultó respecto a si realmente ya “está descartada la posibilidad de enfrentarse de nuevo a Bivol, una revancha que dejaría decenas de millones de dólares, esta fue su categórica respuesta: No está descartada”.



Pero su concentración para la pelea con Munguía es tan alta que no quiso seguir con el tema.

Y hace bien Canelo Álvarez porque como campeón absoluto supermediano, ante Munguía, tiene que ratificar que es un sólido monarca de esa división.