Las Terrenas. Visité por primera vez el hoy Municipio de Las Terrenas a mediados de la década de los noventa, aceptando el consejo de mi médico de entonces, que me sugirió irme a un lugar tranquilo, donde circularan los periódicos diarios, ni llegara la señal de los noticieros de televisión.



Escogí esta pequeña ciudad porque en mis recorridos para conocer lugares turísticos, la había visitado para pasar el día. Me sedujo su ambiente playero informal, ya salpicado por la presencia de extranjeros franceses, y la acogedora actitud de su gente. En este encuentro con Las Terrenas descubrí que además de sus encantos turísticos y humanos, era el único lugar del país en el que desde 1994 no había los molestosos apagones que mortificaban a todos. Pregunté. Me explicaron que la electricidad la servía una pequeña empresa local, que además de ser propietaria del tendido eléctrico tenía sus propias unidades generadoras. Los cortes de energía eran programados y no sumaban 20 horas en el año.



Ayer participé en un diálogo con periodistas locales sobre las características del buen periodismo y lo que debían hacer los periodistas para preservar su espacio profesional invadido por “influencers”, “productores de contenidos”, “opinadores” y otros personajes.



Uno de los temas que surgió de los participantes y se analizó como ejemplo, fue como manejar el cambio que vive la comunidad y los reclamos de sus ciudadanos porque en el 2015 regresaron los apagones. A la empresa local se le canceló el permiso para producir la energía eléctrica necesaria para la ciudad, y de un sistema aislado eficiente, pasaron a depender de una línea que inicia en Santiago y la conecta con el sistema nacional que tanto falla.



Un buen servicio de electricidad empujó el desarrollo de Las Terrenas. En 1992 cuando se hizo el plan para crear la empresa local -Luz y Fuerza-, se identificaron 352 potenciales usuarios y 150 habitaciones en pequeños establecimientos turístico. La población estimada era unos 2,000 dominicanos, y extranjeros retirados que se asentaron en ella.



En el 2002 se censaron 13,869 habitantes, en el 2010 eran 18,829 y en el 2022 la población llegó a 25,696, y se identificaron 9,722 hogares particulares ocupados. En el 2025 los usuarios de electricidad suman 18,164. Además, se han identificado 57 pequeños establecimientos y unas 3500 habitaciones turísticas, y se estima que este año se sumarán otros 500 apartamentos que se construyen.



Las Terrenas cuenta con un aeropuerto internacional vecino, ambiente social atractivo y excelentes recursos naturales. Estas condiciones, con un servicio de electricidad de calidad fueron un importante estímulo, para su crecimiento, y la convirtieron en la comunidad más dinámica de la provincia de Samaná, con apenas 111.4 km cuadrados de espacio. La línea de conexión existente con el sistema nacional no da más. Fue “un tollo”, dicen los técnicos, desde el primer día. La pregunta es si van a salvar el desarrollo de Las Terrenas, o dejarán que siga perdiendo su brillo. Cada apagón con la comunidad repleta de turistas es una patada a su futuro.