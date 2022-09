(El Arte de la Guerra, Sun Tzu, siglo V a. C.)

Las advertencias en política suelen ser siempre a consecuencia de alguna inquietud o temor de consideración que se derivan del análisis de la coyuntura: Biden advierte a Rusia, frente a las pérdidas, contra el uso de armas no convencionales. Algunos funcionarios temen que cuanto más acorralado se sienta Vladímir Putin… (NYT digital Ed. Today)

Secuela, de las conclusiones de la reunión bilateral entre las repúblicas de China y Rusia, en el marco del encuentro de la Organización de Cooperación con Shanghái, en la ciudad de Samarcanda en la República de Uzbekistán, el día 16 de septiembre del año en curso, los peligros que sobrelleva la actual la invasión bélica de Rusia a Ucrania, se han profundizado…. A raíz de la posición de prudencia del aliado olvidado de Occidente durante la Segunda Guerra Mundial, China una vez concluida la cita. En vocería del propio presidente Vladímir Putin, donde reconoce y a la vez comprende las inquietudes de China en relación con el actual conflicto. Obviamente, que, para el presidente de federación rusa, no tiene que haber sido una cuestión fácil, reconocer públicamente la postura política de China con relación al laberinto de la guerra actual con amenazas de peligros incalculables en su escalada…

En la psicología, de supremacía de un líder como Vladímir Putin al frente de un señorío zariano que él mismo reivindica en sus anhelos nacionalistas como la refundación del Imperio ruso, además, provisto de un poderío militar soberbio, que debería causar pavor a cualquiera, quiso creer, que con una sencilla intervención militar tipo -comando- doblegaría en cuestión de un muy corto plazo de tiempo a la inferior, según él, en todos los ámbitos e históricamente subyugada Ucrania. Lo cierto es, que, para el líder supremo de la potencia rusa hasta estos instantes, se ha llevado una amarga e inesperada sorpresa en esta gesta militar…

A Vladímir Putin, quizá, lo traiciono su ego –Romanov-, olvidando por completo realizar la –debida diligencia- (seguramente se realizó, ignorando las recomendaciones de su Estado Mayor Conjunto) o al menos recordar el principio básico de guerra, que tan bien lo describe, Sun Tzu (China, siglo V a. C.) en su libro: “El Arte de la Guerra”: … si no conoces a los demás ni te conoces a ti mismo, correrás peligro en cada batalla….

Y, así es, en medio de los importantes avances militares de las fuerzas armadas de Ucrania, obligando al retiro a las tropas invasoras rusas, hecho muy poco probable en la mente de cualquiera… y que ha sido profusamente desplegado en la prensa internacional… A consecuencia de este despliegue mediático, el presidente de federación rusa, no se queda atrás y responde al mundo en un comunicado: … todo está bien… no tenemos prisa en terminar la campaña militar a Ucrania …. (Animal Político, Yahoo NEWS, 16-09-229). Lógica respuesta del presidente Vladímir Putin, debido a que cuenta con el valioso cerrojo -convencional- del gasoducto de gas natural que suministra el combustible al continente europeo.

Sobre la misma materia, las autoridades políticas de la Unión Europea (UE) informan: … sobre las precarias reservas de Gas Natural con que se cuentan con respecto a este combustible que alcanzarían solo hasta diciembre en pleno invierno europeo… (El País, 17-09-22), hecho que se agrava ante la falta de plantas de regasificación para Gas Natural en el continente, factor de seguridad nacional, y económico tan importante, su dependencia se dejó: -a merced de un solo tubo- para el transporte del combustible hacia el continente, grave error de estrategia geopolítica…

Se infiere del análisis de la situación actual que la Unión Europea no se puede quedar de brazos cruzados ante esta emergencia continental (global) con repercusiones inmediatas de enormes consecuencias en lo social y económico… Tampoco en la mente del presidente de la Federación Rusa, que a estas alturas ya no tiene mucho que perder pudiese recurrir en un acto de desesperación a herramientas -no convencionales- hay que tener mucho cuidado con dejar sin oxígeno al enemigo… o en las palabras del New York Times del día de ayer: Algunos funcionarios temen que cuanto más acorralado se sienta Vladimir Putin… La crítica situación se profundiza por cada día que corre y, esto lo demuestra la caída de un misil ruso, hace algunas horas atrás, a menos de 200 metros de la central Pivdennoukrainsk, la segunda de mayor tamaño en Ucrania.

Por: Germán Toro Ghio