Cynthia Vigil, una descripción de los horrores en la «Cámara de los Juguetes»

Cynthia no puede moverse. Sus manos y pies están atados con grilletes de acero y se encuentra desnuda sobre un colchón sin sábana en una habitación sin puertas ni ventanas.

Ella está aturdida, le duele la cabeza y no recuerda como pudo haber terminado en aquella habitación en blanco, esa que no tiene ni cuadros ni espejos. Tampoco sabe donde dejó su ropa ni porqué sus mejillas están tan adormecidas, como si siete mares de lágrimas se hubieran desplazado sobre su rostro sin que se percatara del motivo de tanto sufrimiento.

Las paredes están pintadas de rojo y negro, y la ventilación fluye por unos orificios que hay en el techo, justamente donde hay una especie de rendija que solo puede ser abierta desde afuera; o sea, desde la planta superior.

Al menos Cynthia ya se ha dado cuenta que está en un sótano lleno de humedad, aislada del exterior e impuesta a un cruel cautiverio que parece no tener explicación.

Frente a ella hay un televisor y en las esquinas hay cámaras instaladas que enfocan su silueta de forma directa. La angustia e incertidumbre se apoderan de sus sentidos. Está totalmente confundida y desorientada.

¿Cómo pudo haber terminado en ese lugar y bajo qué motivos? Se pregunta así misma en repetidas ocasiones sin parar de sollozar.

De repente el televisor se enciende y muestra imágenes de mujeres con cadenas de perros en el cuello, en posiciones humillantes, siendo golpeadas con látigos y mazmorras, sometidas a choques eléctricos y finalmente destrozadas a puñetazos en la cara que les propinan un hombre y una mujer.

Cuando concluyen las fotografías, la pantalla se torna azul y la voz sarcástica de un hombre se empieza a producir desde la televisión.

Cynthia no podía contenerse al escuchar esa macabra voz de aquel sujeto que aumentaba la crueldad cada vez más en su tono.

Cynthia se paraliza por el horror, mientras la grabación continúa…

«Para mí no eres más que un bonito trozo de carne al que podré usar y explotar. No me importa una pu.. mie… ni tu cerebro ni cómo te sientes sobre esta situación. Puede que estés casada, que tengas uno o dos hijos, un novio, una novia, un trabajo, un coche, facturas que pagar. Que les jod*. No me importa una pu.. mier… nada de eso, y no quiero escuchar nada sobre el tema… «.