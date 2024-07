Dice The New York Times, en una pieza editorial de mucha preocupación ante la posibilidad de que Trump retorne al poder (menciona su nombre 16 veces), que hay líderes demócratas mejor preparados que Biden para enfrentarlo, lo que es, precisamente, el gran dilema, que se ve agrandado porque a la actual vicepresidenta Kamala Harris, que debiera ser de las primeras opciones viables, la relegaron, no realzaron su papel ni la prepararon como relevo en caso de emergencia. Es tan así, que su nombre no tiene primacía entre los posibles para sustituir la candidatura de Biden. El rol sin relevancia de Kamala con Biden, es exactamente el inverso del de Raquel Peña con Abinader, que le ha dado la oportunidad de ser la cara pública exitosa de temas importantes.