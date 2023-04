Email it

El próximo lunes el presidente Abinader encabezará la inauguración del teleférico de Los Alcarrizos, lo que para algunos analistas es el inicio de una etapa de cosas concretas a exhibir, por aquello de mucho pico y pala y pocas tijeras, aunque hay otros sabihondos que argumentan que no será de tanto impacto para su gestión de gobierno porque no se trata de algo novedoso porque ya hay un teleférico. Lo mismo se dice para cuando arranque la línea del metro hacia ese mismo municipio, porque ya hay un metro. Quizá el que opine así busque la quinta pata al gato, porque a la gente del oeste de la provincia no hay quien le venga con cuentos y cuando le pregunten quién la puso a valer dirá sin titubeos ¡Fue Abinader!