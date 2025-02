El cronista deportivo Bienvenido Rojas mantenía los sábados si “Usted es viejo o vieja” en su columna de Diario Libre por lo que, sin pretender competir, la liviandad del día propicia rememorar expresiones populares con vigencia y que se ajustan al mundillo de la política criolla: -Amarró bien la chiva; -Le mataron el gallo en la funda; – buche y pluma no má; -Se quedó en la gatera; -Quedó como perico en la estaca; -A otro perro con ese hueso; -Perro que ladra no muerde; – Lo agarraron asando batata; – Apuntó con carabina vacía; – Mucha espuma y poco chocolate; -El que gana es el que goza; -No hacer leña del árbol caído; -El que la sigue la consigue y, por último, -al que le pique que se rasque.