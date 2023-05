Email it

El Día del Agricultor estuvo tan flojo que hasta el Ministerio de Agricultura pareció olvidarlo, no así San Isidro el Labrador que lo convirtió en un día de lluvia, de la que se dice es la mejor amiga del labriego. Muchos años atrás la fecha era un acontecimiento con variadas actividades, muchas felicitaciones en las páginas de los diarios y un inmancable mensaje de la Presidencia de la República. Pero ese olvido no es casualidad, sino el signo de un tiempo en el que según las estadísticas en Dominicana apenas el 21% de la población es rural (en 2005 era de 35%), con la proyección de que para 2035 el campo quedaría totalmente abandonado. ¿Será que el campesinado no es tema electoral y por esa razón los políticos se olvidaron del agricultor en su día?