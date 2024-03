Tres Patines popularizó que el que mete la pata y la saca pronto queda bien, expresión que podría haber tenido valor en su época pero no en nuestros relampagueantes días cuando en un abrir y cerrar de ojos se puede quedar embarrado. Funcionarios y personas relevantes debieran ser comedidos al hablar; o siempre tener a su lado al que hable por ellos. Esta disquisición primaveral no es por nadie en particular, sino porque hay quienes ni siquiera los asuntos de su incumbencia tratan con propiedad y que si quedan bien parados es solo gracias a cierta prensa generosa y maquilladora. A los aficionados al disparate, es buen consejo una sabia expresión que sugiere prudencia: por la boca muere el pez. O mejor otra: en boca cerrada no entran moscas.