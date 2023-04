Email it

En la Junta de Aviación Civil celebran la sentencia del TSA para que se elimine el cobro directo de diez dólares por concepto de Tarjeta de Turista en los boletos aéreos, pero se puede dar como un hecho que seguirá la dificultad. Desde 2017 se intenta que las aerolíneas modifiquen sus sistemas informáticos para no cobrar la tasa a dominicanos, y a lo sumo lo que se ha podido lograr es un reembolso, luego de trámites, vía la DGII. Dice un refrán que cuando no se puede, no se puede, porque parecen tener razón los operadores del transporte aéreo de que resulta impracticable modificar sus sistemas con esos fines. Pero desde el Gobierno insisten, y hasta pusieron a Abinader a hacer un anuncio para congraciarlo con la diáspora.