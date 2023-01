Llamó la atención callejera del miércoles en apoyo al Fideicomiso Pro-Pedernales, donde caminó gente de toda la región Enriquillo, en una movida del Gobierno que deja ver su firme intención de no circunscribirse en el debate solo a lo técnico-jurídico y que lo extendería al terreno político, algo que no debiera desmeritar el celo que se necesitará para que no se cuelen intereses non sanctos que estarían al acecho, lo que se entrevé al leer bien la tercera adenda sometida por el Ejecutivo que excluye del proyecto el área del Paisaje Protegido Playa de Cabo Rojo-Pedernales, lo que significa que sí estaba incluida. Y se vuelve (¿?) a insertar que no se incluirán terrenos de algún parque nacional o área protegida. Eso está muy bien, pero ¡Hum!