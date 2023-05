Recientemente el defensor del Pueblo presentó a rectores universitarios la Estrategia Nacional de las Universidades en la Garantía de los Derechos Fundamentales, que procura incentivar la promoción de los derechos humanos. Pablo Ulloa dijo entonces que el 54% de la población dominicana, sobre todo los jóvenes, desconoce sus derechos. En un país signado por el clientelismo, donde con una recomendación de cualquier “jerarquía” política o militar se consigue un “deje eso así”, no es de extrañar ese desconocimiento. Si a eso le sumamos la baja calidad educativa y la desconfianza de la gente en las instituciones, sobre todo en la policía, no se puede esperar demasiado. La gente nunca cree que sus derechos vayan a ser respetados, así que si es más del 50% que no los conoce… “poco me lo jallo”.