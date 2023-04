Email it

A propósito de los 100 años que cumple la JCE, si nos llevamos del eterno regateo, las zancadillas y trapisondas de algunos políticos, quedaría la sensación de que en materia electoral no avanzamos. Lo que sucede es que aún perviven aquellos que lo embrollan todo, por lo que da para creer que no se avanza, pero en realidad progresamos y para el montaje de cada elección se supera el anterior y la ciudadanía, sin mancar, exhibe un comportamiento ejemplar. No se involuciona, y un ejemplo al canto es que todavía para 1994 existía “La Voz de la JCE”, con una audiencia cautiva porque se obligaba a los medios de comunicación a entrar en cadena y suspender por varios días su programación. ¿Se atrevería alguien a proponer ahora algo así?