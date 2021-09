En septiembre del año pasado la pandemia impuso la virtualidad en la Asamblea General de la ONU, razón por la cual el presidente Abinader, recién instalado en el poder, no pudo debutar, pero ahora será diferente y cogerá un avión para la ciudad de los rascacielos donde está la sede de las Naciones Unidas. Hasta hace poco había duda de la celebración presencial del 76 período de sesiones, incluso Estados Unidos no lo deseaba, y aunque el Debate General será mayormente virtual y predominarán los discursos grabados, el mandatario dominicano, a lo Balbuena, ha dicho: me voy mañana Pa’Nueba Yol, y con una agenda tan repleta que de entrada garantiza que no irá a desperdiciar su tiempo.