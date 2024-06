La situación del PLD es delicada; no es que esté liquidado definitivamente, salvo que ellos mismos no entiendan que todavía tienen vida, escenario en el que su situación pasaría de delicada a grave. No están en el camino correcto y envían mal mensaje con gente aspirando a puestos internos y otros huyéndoles, así como al recoger firmas para que Danilo reconsidere. Tienen otras cuestiones prioritarias, como que ese partido perdió esencia y que política e ideológicamente no se sabe dónde está ubicado. Si consuela a aquellos que parecen haber tirado la toalla, Lula retornó a la presidencia desde la cárcel (donde lo metieron con acusaciones de corrupción tipo que las que le hacen al PLD), y también luego de que su partido (PT) quedara tan disminuido como ahora el PLD.